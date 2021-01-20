США ввели санкции в отношении трубоукладчика «Северного потока – 2»

США расширили ограничения в отношении «Северного потока – 2» в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

19 января американские власти ввели санкции против российского трубоукладчика «Фортуна», который участвует в строительстве «Северного потока – 2». Ограничения затрагивают и компанию- владельца судна ООО «КВТ-Рус», сообщается на сайте американского Минфина.

Рестрикции предусматривают запрет экспорта, проведения банковских операций и блокировку активов и имущества компании.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в нарушении норм международного права, а также принципов честной и свободной торговли. При этом кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен допустил неспособность избранного президента США Джо Байдена повлиять на позицию стран ЕС, которые поддерживают реализацию газопровода «Северный поток – 2».

Он подчеркнул, что новая администрация сделает всё возможное, чтобы помешать завершению проекта. 19 января швейцарская компания Zurich Insurance Group подтвердила намерение прекратить оказывать услуги по страхованию работ, касающихся строительства газопровода.

Кроме того, газета Bild сообщила, что германский концерн Bilfinger Se отказался от участия в строительстве из-за санкций США.

Накануне в «Газпроме» заявили, что намерены достроить «Северный поток – 2», несмотря на давление на проект. При этом представитель компании признал, что санкции ограничивают пути реализации строительства.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

Вашингтон ранее неоднократно отмечал, что желает вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.