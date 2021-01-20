Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Twitter заблокировал аккаунт нового парламента Венесуэлы
Мир
Пушилин назвал ключевые аспекты для прекращения конфликта в Донбассе
Мир
Трамп помиловал 73 человек и смягчил наказание для 70
Мир
Будущий шеф Пентагона выступил за продление ДСНВ
Общество
Вдова Грачевского опубликовала в Instagram резкий пост о его похоронах
Мир
Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
Мир
Посольство РФ назвало неприемлемым отключение телефона в генконсульстве в США
Политика
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Общество
Эксперт назвал способы не дать обмануть себя при работе на удаленке

США ввели санкции в отношении трубоукладчика «Северного потока – 2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США расширили ограничения в отношении «Северного потока – 2» в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Трубный год: что будет с «Северным потоком – 2» в 2021-м
Газопровод может столкнуться с трудностями и после запуска в эксплуатацию

19 января американские власти ввели санкции против российского трубоукладчика «Фортуна», который участвует в строительстве «Северного потока – 2». Ограничения затрагивают и компанию- владельца судна ООО «КВТ-Рус», сообщается на сайте американского Минфина.

Рестрикции предусматривают запрет экспорта, проведения банковских операций и блокировку активов и имущества компании.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в нарушении норм международного права, а также принципов честной и свободной торговли. При этом кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен допустил неспособность избранного президента США Джо Байдена повлиять на позицию стран ЕС, которые поддерживают реализацию газопровода «Северный поток – 2».

Он подчеркнул, что новая администрация сделает всё возможное, чтобы помешать завершению проекта. 19 января швейцарская компания Zurich Insurance Group подтвердила намерение прекратить оказывать услуги по страхованию работ, касающихся строительства газопровода.

Кроме того, газета Bild сообщила, что германский концерн Bilfinger Se отказался от участия в строительстве из-за санкций США.

Накануне в «Газпроме» заявили, что намерены достроить «Северный поток – 2», несмотря на давление на проект. При этом представитель компании признал, что санкции ограничивают пути реализации строительства.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

Вашингтон ранее неоднократно отмечал, что желает вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021