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Магазины в Ростове-на-Дону массово нарушают санитарные правила

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В Ростове-на-Дону прошли проверки торговых предприятий на предмет соблюдения эпидемических и санитарных правил. Во многих организациях выявлены нарушения.

Как пишет RostovGazeta со ссылкой на городскую администрацию, с начала года эксперты осмотрели 2 658 торговых точек, составлено 254 протокола о нарушениях. Большая часть связана с несоблюдением установленного режима работы.

Проверки проводятся и в дневное, и в ночное время. В них участвуют представители регионального управления ветеринарии, полиции, Гостехнадзора и Госжилинспекции.

11 января сообщалось, что владельцев двух баров в центре Москвы привлекут к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Их проверили на предмет прекращения работы после 23:00. В нарушении COVID-ограничений уличили бар Barry Bar и караоке-бар Jimmy Poy.

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