Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Twitter заблокировал аккаунт нового парламента Венесуэлы
Мир
Пушилин назвал ключевые аспекты для прекращения конфликта в Донбассе
Мир
Трамп помиловал 73 человек и смягчил наказание для 70
Мир
Будущий шеф Пентагона выступил за продление ДСНВ
Общество
Вдова Грачевского опубликовала в Instagram резкий пост о его похоронах
Мир
Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
Мир
Посольство РФ назвало неприемлемым отключение телефона в генконсульстве в США
Политика
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Общество
Эксперт назвал способы не дать обмануть себя при работе на удаленке

СК представил статистику травмирования россиян при катании на «ватрушках»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный Комитет России с начала 2021 года насчитал 19 случаев травмирования россиян при катании на тюбингах или так называемых «ватрушках», а также при спусках с лыжных склонов, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 20 января.

По факту всех этих происшествий следователи организовали доследственные проверки или возбудили уголовные дела. Так, 1 января в Новосибирской области на спуске горнолыжной трассы погибла малолетняя девочка, врезавшись на ледянке в металлическую опору канатной дороги. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Известно, что ледянку с ребенком отпустила из рук 22-летняя женщина, при этом не уточняется, кем она приходится погибшей.

Также в первый день наступившего года в Татарстане семилетняя девочка получила закрытый перелом бедра, после того как ее тюбинг перевернулся при спуске с трассы горнолыжного курорта. Вместе с ней на «ватрушке» сидела ее мать. Накануне в республике погибла трехлетняя девочка, ударившись о дерево при спуске на тюбинге со склона горы в лесу.

Вниз по наклонной: традиционная зимняя забава несет немалую опасность
Взрослые и дети продолжают получать травмы при катании с горок

Летальные исходы и случаи серьезного травмирования в результате катания тюбинге в первые дни 2021 года также были зафиксированы в Москве, Чите, Саранске, Ярославской и Амурской областях.

«В Кемеровской области в период с 5 по 7 января произошли три таких случая и пострадали четверо детей, которые получили серьезные травмы. В каждом случае катание на «плюшках» происходило на необорудованных склонах. Все эти случаи исследуют следователи регионального СК России», — отметили в ведомстве.

Кроме того, случаи травмирования при спуске со склонов, в том числе не предназначенных для катания, были зафиксированы в Ленинградской и Тамбовской областях, а также в Республике Карелия. При этом в Кабардино-Балкарии спасатели обнаружили на склоне горы Чегет тело 40-летнего мужчины, который, по предварительным данным, погиб при катании вне трасс в результате схода лавины.

Согласно выводам следователей, основной причиной гибели и увечий людей во время таких развлечений становится их неспособность оценить уровень опасности того или иного места для катания.

«С учетом анализа имеющейся практики расследования уголовных дел о трагических происшествиях призываем граждан внимательнее относиться к выбору мест для зимних развлечений. Во время отдыха необходимо следить за своими детьми и не игнорировать запрещающие знаки», — призвали в СК.

14 января стало известно, что в период с 1 по 13 января в травмпункт областной клинической больницы имени Семашко в Рязани обратились 1085 человек. Среди самых распространенных повреждений — переломы лодыжек и лучевой кости руки. Самыми тяжелыми и редкими за этот период стали переломы позвоночника и бедра. При этом треть рязанцев получила повреждения, катаясь на коньках и тюбингах в не оборудованных для этого местах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021