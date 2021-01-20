СК представил статистику травмирования россиян при катании на «ватрушках»

Следственный Комитет России с начала 2021 года насчитал 19 случаев травмирования россиян при катании на тюбингах или так называемых «ватрушках», а также при спусках с лыжных склонов, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 20 января.

По факту всех этих происшествий следователи организовали доследственные проверки или возбудили уголовные дела. Так, 1 января в Новосибирской области на спуске горнолыжной трассы погибла малолетняя девочка, врезавшись на ледянке в металлическую опору канатной дороги. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Известно, что ледянку с ребенком отпустила из рук 22-летняя женщина, при этом не уточняется, кем она приходится погибшей.

Также в первый день наступившего года в Татарстане семилетняя девочка получила закрытый перелом бедра, после того как ее тюбинг перевернулся при спуске с трассы горнолыжного курорта. Вместе с ней на «ватрушке» сидела ее мать. Накануне в республике погибла трехлетняя девочка, ударившись о дерево при спуске на тюбинге со склона горы в лесу.

Летальные исходы и случаи серьезного травмирования в результате катания тюбинге в первые дни 2021 года также были зафиксированы в Москве, Чите, Саранске, Ярославской и Амурской областях.

«В Кемеровской области в период с 5 по 7 января произошли три таких случая и пострадали четверо детей, которые получили серьезные травмы. В каждом случае катание на «плюшках» происходило на необорудованных склонах. Все эти случаи исследуют следователи регионального СК России», — отметили в ведомстве.

Кроме того, случаи травмирования при спуске со склонов, в том числе не предназначенных для катания, были зафиксированы в Ленинградской и Тамбовской областях, а также в Республике Карелия. При этом в Кабардино-Балкарии спасатели обнаружили на склоне горы Чегет тело 40-летнего мужчины, который, по предварительным данным, погиб при катании вне трасс в результате схода лавины.

Согласно выводам следователей, основной причиной гибели и увечий людей во время таких развлечений становится их неспособность оценить уровень опасности того или иного места для катания.

«С учетом анализа имеющейся практики расследования уголовных дел о трагических происшествиях призываем граждан внимательнее относиться к выбору мест для зимних развлечений. Во время отдыха необходимо следить за своими детьми и не игнорировать запрещающие знаки», — призвали в СК.

14 января стало известно, что в период с 1 по 13 января в травмпункт областной клинической больницы имени Семашко в Рязани обратились 1085 человек. Среди самых распространенных повреждений — переломы лодыжек и лучевой кости руки. Самыми тяжелыми и редкими за этот период стали переломы позвоночника и бедра. При этом треть рязанцев получила повреждения, катаясь на коньках и тюбингах в не оборудованных для этого местах.