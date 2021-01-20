Трамп обратился с прощальной речью к американцам

Действующий президент США Дональд Трамп выступил с прощальным обращением на посту главы государства. Выдержки из его речи частично опубликованы пресс-службой Белого дома 19 января.

«Мы сделали то, что пришли сделать, и еще намного больше», — сказал он.

По словам Трампа, он стал первым за последние годы президентом США, который не начал ни одной войны. Также ему удалось подтвердить «священную идею, что в Америке власти отвечают перед народом».

«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей», — подчеркнул он.

Кроме того, Трамп снова осудил штурм Капитолия своими сторонниками 6 января.Он подчеркнул, что политическое насилие — это нападение на американский ценности, которое «никогда нельзя терпеть».

При этом он подчеркнул, что начатое им политическое движение находится еще только в начале своего пути.

Ранее свое прощальное обращение к американцам в качестве первой леди США выпустила Меланья Трамп. Супруга президента призвала граждан страны отказаться от насилия.

Также она поблагодарила врачей, медработников и всех тех, кто помогает бороться с пандемией COVID-19. Миссис Трамп заявила, что скорбит о жертвах инфекции, и напомнила гражданам США о ценности каждой жизни.

6 января в здание конгресса США в Вашингтоне ворвались сторонники Трампа. Там сенаторы утверждали результаты президентских выборов.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В тот день в здание Капитолия проникли как минимум 300 человек. В связи с событиями в Вашингтоне ФБР возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям может стать лишение свободы до 20 лет.