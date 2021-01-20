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Татарский язык будут преподавать бесплатно в Нижнекамске

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В Нижнекамске в Татарстане появилась возможность бесплатно учить татарский язык. Всех желающих обучат базовым фразам и основным грамматическим правилам.

Проект «Татарча да яхшы бел!» («Знай хорошо татарский язык!») запущен в Центральной библиотеке имени Тукая, в Год родного языка и народного единства.

Как пишет ИА «Татар-информ», на первый урок сходили сами библиотекари. Их познакомили с русско-татарскими словарями, научили приветствовать собеседника, представляться и правильно составлять предложения.

Записаться на курсы может любой желающий. Занятия ведет педагог с 25-летним стажем Гульнара Хайруллина. Курс состоит из 25 занятий, которые проводятся дважды в месяц.

В середине сентября 2020 года в Татарстане утвердили программу по сохранению, изучению и развитию языков. Она будет действовать с 2023 по 2030 год. На реализацию программы направят чуть больше 1 млрд рублей.

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