Twitter заблокировал аккаунт нового парламента Венесуэлы

Администрация социальной сети Twitter заблокировала учетную запись нового состава Национальной ассамблеи Венесуэлы.

«Действие учетной записи приостановлено. Twitter приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила», — говорится в сообщении администрации на странице парламента.

В то же время аккаунт, принадлежащий депутатам, которые отказались слагать свои полномочия после истечения срока действия мандата, до сих пор работает, передает «Газета. ру». Страница отмечена как верифицированная страница правительственной организации, хотя их полномочия истекли 5 января.

Выборы в парламент страны состоялись 6 января. В высший законодательный орган были выбраны 277 новых депутатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуайдо, отказались от участия в голосовании, обвинив власть в нарушениях при подготовке к выборам.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что результаты выборов в парламент Венесуэлы не будут отражать волю народа, и назвал их фальсификацией и фикцией.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в ответ на слова Помпео назвал его зомби и подчеркнул, что это Соединенные Штаты потерпели неудачу в стране.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что оснований ставить под сомнение легитимность выборов в Венесуэле нет, наблюдатели из России не выявили никаких нарушений.

В последнее время ряд экспертов и политиков обвиняют Twitter в цензуре. Так, администрация соцсети после протестов в Вашингтоне удалила аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, а его сообщения до этого отмечались как вызывающие сомнение. При этом соцсеть пригрозила блокировкой любых аккаунтов, где появятся заявления от имени Трампа.

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что подобная откровенная цензура вызывает недовольство и самих американцев. Раскритиковала действия соцсетей и канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, решения о блокировке должны приниматься в соответствии с законом.