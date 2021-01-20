Особый противопожарный режим ввели в Нижнем Тагиле

Со вторника, 19 января, в Нижнем Тагиле начал действовать особый противопожарный режим. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте города.

Цель – предупреждение пожаров и их негативных последствий, обеспечение безопасности граждан, сохранение имущества города, граждан и организаций.

Пока действует режим, должна проводиться разъяснительная работа с населением, обеспечен проезд пожарной техники во дворах, пройдут рейды в частном секторе и патрулирование пожароопасных мест. В сельских населенных пунктах пожарные дружины перейдут на круглосуточное дежурство.

Меры будут действовать в Нижнем Тагиле до особого распоряжения, пишет ТагилСити.Ру.

19 января сообщалось, что в Новосибирске произошел пожар на втором этаже гаражного комплекса. Во время тушения нашли тела четырех человек. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.