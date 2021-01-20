Гол Малкина помог «Питтсбургу» одержать победу над «Вашингтоном»

Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» дома переиграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошел 19 января в Питтсбурге на PPG Paints Arena и завершился в овертайме со счетом 5:4(ОТ) в пользу хозяев, поясняет «Спорт-Экспресс».

Со стороны победителей шайбы в ворота соперников забросили Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс, при этом российский нападающий Евгений Малкин помог перевести игру в овертайм, где решающий гол забил Сидни Кросби.

У проигравших отличились российский форвард Евгений Кузнецов, Ларс Эллер, дубль оформил Том Уилсон.

«Пингвинз» одержали вторую подряд победу над «Вашингтоном». Так, 17 января встреча команд завершилась со счетом 4:3 (по буллитам) в пользу «Питтсбурга».

«Вашингтон» занимает второе место в Восточном дивизионе, «Питтсбург» идет на пятой строчке.