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Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 января

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Москвичей в среду, 20 января, ожидает облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит минус 8-10 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

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В городе будет дуть западный ветер со скоростью 8 м/с. Атмосферное давление в среду составит 750 мм ртутного столба. На столичных дорогах возможно образование гололеда.

В ночь на четверг температура опустится до минус 15-17 градусов, пойдет небольшой снег, а ветер изменит направление на юго-западное, его скорость составит 3-8 м/с. На дорогах по-прежнему будет скользко.

18 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что 21 января на европейской части России произойдет резкое повышение температуры, которое продлится минимум до субботы.

По его словам, наиболее заметные погодные изменения будут наблюдаться в южных и западных регионах страны. Метеоролог связывает будущее потепление с воздушными массами, которые переместятся не с севера, а с юга. Сформировавшийся на западе Средиземноморья и над субтопическими акваториями Атлантики теплый воздух, начнет поступать в Европейскую Россию через юг Западной Европы.

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