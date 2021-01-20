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Трамп решил помиловать своего экс-советника Бэннона

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Действующий президент США Дональд Трамп решил помиловать своего бывшего советника Стивена Бэннона, сообщает CNN в среду, 20 января.

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В то же время телеканал подчеркивает, что решение американского лидера не будет окончательным до тех пор, пока он не подпишет соответствующие документы. Как сообщил Трамп своим сторонникам, помилование Бэннона станет одним из его последних распоряжений на посту главы государства.

Бэннон занимал пост старшего советника Трампа по политическим и стратегическим вопросам с января по август 2017 года. Он также был одним из главных деятелей предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Бэннона арестовали 20 августа 2020 года в Нью-Йорке.

Экс-советник и его предполагаемые сообщники обвиняются в растрате части средств, собранных ими в рамках частной инициативы по строительству стены на границе с Мексикой. Бэннон не признал вины, суд согласился отпустить его под залог в $5 млн.

Трамп уже помиловал ряд своих бывших соратников, в том числе экс-главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и экс-советника Роджера Стоуна.

18 января сообщалось, что всего Трамп планирует помиловать до 100 человек. Кого именно, не уточнялось.

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