ВОЗ сообщила о рекордных 93 тыс. умерших от коронавируса за неделю
За прошедшую неделю от коронавирусной инфекции по всему миру скончались 93 882 человека, это рекордный показатель, следует из еженедельного бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 19 января.
Отмечается, что это на 9% больше, чем показатель недельной давности.
Почти половина (47%) жертв приходится на Северную и Южную Америку — 43 804 смертей, в Европе от коронавируса умерли 37 698 человек.
При этом с 11 по 17 января в мире зафиксировано 4,7 млн новых случаев COVID-19, что на 6% ниже, чем неделей ранее.
С начала пандемии совокупное число выявленных случаев заболевания выросло до 94 124 612, жертвами инфекции стали 2 034 527 пациентов. По обоим показателям лидируют Соединенные Штаты.
Ранее в этот день стало известно, что специалисты ВОЗ пришли к выводу, что правительства большинства стран мира отреагировали на пандемию медленно и неэффективно
Накануне глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир балансирует на грани моральной катастрофы, а план по обеспечению жителей разных стран вакциной от коронавирусной инфекции на равных условиях на текущий момент находится под угрозой.