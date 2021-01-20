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ВОЗ сообщила о рекордных 93 тыс. умерших от коронавируса за неделю

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За прошедшую неделю от коронавирусной инфекции по всему миру скончались 93 882 человека, это рекордный показатель, следует из еженедельного бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 19 января.

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Отмечается, что это на 9% больше, чем показатель недельной давности.

Почти половина (47%) жертв приходится на Северную и Южную Америку — 43 804 смертей, в Европе от коронавируса умерли 37 698 человек.

При этом с 11 по 17 января в мире зафиксировано 4,7 млн новых случаев COVID-19, что на 6% ниже, чем неделей ранее.

С начала пандемии совокупное число выявленных случаев заболевания выросло до 94 124 612, жертвами инфекции стали 2 034 527 пациентов. По обоим показателям лидируют Соединенные Штаты.

Ранее в этот день стало известно, что специалисты ВОЗ пришли к выводу, что правительства большинства стран мира отреагировали на пандемию медленно и неэффективно

Накануне глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир балансирует на грани моральной катастрофы, а план по обеспечению жителей разных стран вакциной от коронавирусной инфекции на равных условиях на текущий момент находится под угрозой.

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