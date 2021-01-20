Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
WSJ узнала о планах Трампа создать новую партию
Мир
Пушилин заявил о готовности ДНР провести референдум о самоопределении
Мир
Почти 50% американцев считают Трампа одним из худших президентов
Мир
Будущий шеф Пентагона выступил за продление ДСНВ
Общество
Вдова Грачевского опубликовала в Instagram резкий пост о его похоронах
Мир
Число жертв коронавируса в США превысило 400 тыс.
Мир
Посольство РФ назвало неприемлемым отключение телефона в генконсульстве в США
Политика
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Общество
Юрист назвала основные причины наложения ареста на квартиру

Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала радио Sputnik в среду, 20 января, что в ближайшее время россиян может ждать нашествие тараканов.

Отравленному верить: как избавиться от тараканов и остаться в живых
Использование некоторых химикатов для дезинсекции может обернуться трагедией

Специалист пояснила, что обычно эти насекомые активизируются дважды в год для размножения. Так, в многоквартирных домах тараканы могут появиться уже в феврале. Второй раз они активизируются летом.

Рассказала Рославцева и о том, как защититься от вредителей. Она пояснила, что этим насекомым необходима вода и место, где можно отложить яйца. Будущее потомство в зависимости от температуры развивается около трех месяцев. Чтобы не позволить им пробраться в квартиру, следует поставить на вентиляционных отверстиях сеточки. Эксперт отметила, что в первую очередь тараканы пойдут на кухню и в ванную — в этих помещениях тепло и влажно, пишет телеканал «360».

Специалист Роспотребнадзора добавила, что вредители обрели устойчивость к основным инсектицидам. Так, они стали невосприимчивы к пиретроиду — средствами на его основе в основном пользуются сотрудники служб дезинфекции. В этой связи лучше использовать обычные пищевые приманки, к которым у популяции тараканов пока нет высокой резистентности, пишет «Федеральное агентство новостей».

В ноябре в Роспотребнадзоре рассказали о сроке жизни коронавируса в комарах. По словам специалистов, коронавирус в основных видах комаров гибнет в течение суток.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021