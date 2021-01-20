В Японии самолет экстренно сел из-за трещины на стекле

В Японии самолет авиакомпании Japan Airlines совершил вынужденную посадку из-за трещины в стекле кабины пилота, сообщает телеканал Asahi в среду, 20 января.

Лайнер выполнял рейс из Токио в северную префектуру Аомори. Во время полета диспетчерам поступило сообщение о неисправности, после чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

В результате инцидента никто не пострадал, пассажиры вылетят к месту следования другим рейсом.

17 января стало известно, что самолет, следовавший из Магаса в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.