Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
WSJ узнала о планах Трампа создать новую партию
Мир
Пушилин заявил о готовности ДНР провести референдум о самоопределении
Мир
Почти 50% американцев считают Трампа одним из худших президентов
Мир
Будущий шеф Пентагона выступил за продление ДСНВ
Общество
Вдова Грачевского опубликовала в Instagram резкий пост о его похоронах
Мир
Число жертв коронавируса в США превысило 400 тыс.
Мир
Посольство РФ назвало неприемлемым отключение телефона в генконсульстве в США
Политика
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Общество
Юрист назвала основные причины наложения ареста на квартиру

В Японии самолет экстренно сел из-за трещины на стекле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Японии самолет авиакомпании Japan Airlines совершил вынужденную посадку из-за трещины в стекле кабины пилота, сообщает телеканал Asahi в среду, 20 января.

Лайнер выполнял рейс из Токио в северную префектуру Аомори. Во время полета диспетчерам поступило сообщение о неисправности, после чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

В результате инцидента никто не пострадал, пассажиры вылетят к месту следования другим рейсом.

17 января стало известно, что самолет, следовавший из Магаса в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021