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Трамп запретил на полтора года депортировать из США венесуэльцев

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Действующий президент США Дональд Трамп издал меморандум о запрете на ближайшие полтора года депортировать из страны граждан Венесуэлы или лиц без гражданства, проживавших в последнее время на территории этой страны. Об этом 19 января сообщает пресс-служба Белого дома.

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Отмечается, что данное решение было принято из-за «тяжелого гуманитарного кризиса» в Боливарианской республике, который повлек за собой нехватку товаров первой необходимости и лекарств.

«В интересах внешней политики Соединенных Штатов я решил отложить высылку любого гражданина Венесуэлы или иностранца без гражданства, который в последний раз постоянно проживал в Венесуэле при соблюдении условий и исключений, указанных ниже», — заявил Трамп.

При этом запрет не будет распространяться на некоторые категории лиц, которых американские власти сочтут представляющими угрозу.

1 января президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозиционеры республики ищут лоббистов в Соединенных Штатах, которые будут продвигать их интересы в администрации избранного президента Джо Байдена.

Отношения между Венесуэлой и США остаются напряженными. Это связано с тем, что в январе 2019 года на фоне протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. США признали его легитимным, а против республики и ряда политиков ввели односторонние санкции.

Ряд других стран, среди которых Россия, Китай и Мексика, поддержали президента Николаса Мадуро.

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