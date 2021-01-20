В сиквеле шоу «Секс в большом городе» Саманту заменят две новые героини

В продолжении американского сериала «Секс в большой городе» Саманту заменят двумя новыми героинями. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на источник.

Так, Саманту в новых сериях заменит влиятельная афроамериканка и женщина азиатского происхождения. Собеседник издания подчеркнул, что жизнь в современном Нью-Йорке нельзя показывать исключительно глазами белых женщин.

«Мы представим двух новых персонажей, сильных и энергичных цветных женщин, которые помогут показать сериал новому поколению зрителей и более точно отразить мир, в котором мы живем», — приводит слова источника телеканал «360».

Он добавил, что изначально шоу рассказывало о жизни молодых женщин, живущих в Нью-Йорке. Сейчас им уже за 50, и жизнь немного изменилась. Из их прошлого осталась только любовь к дорогой обуви.

Как пишет сайт kp.ru, Саманта не появится в новом сезоне, поскольку актриса Ким Кэтролл отказалась сниматься в продолжении. Она заявила, что больше не получает удовольствия от этой роли. Ранее она отказалась от съемок в третьей части фильма «Секс в большом городе». Среди возможных причин отказа актрисы называют конфликт с Сарой Джессикой Паркер и вопрос гонорара.

В новом сезоне сериала «Секс в большой городе» будет 10 эпизодов по 30 минут каждый. Старт съемок намечен на весну 2021 года. В главных ролях снимутся Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. По данным СМИ, эти актрисы получат по 1 млн долларов за каждый эпизод шоу, пишет сайт aif.ru. Кто именно будет играть новых героинь, пока не разглашается. Сериал покажут на стриминговом сервисе HBO Max.

Премьера оригинального сериала состоялась в 1998 году и длилась шесть сезонов. Также было снято два полнометражных фильма.