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Создатели сериала «Острые козырьки» объявили о старте съемок финального сезона

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Создатели британского сериала «Острые козырьки» объявили о старте съемок финального сезона. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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По словам режиссера и сценариста шоу Стивена Найта, грядущий сезон будет «лучшим из всех». Он также высказал уверенность в том, что он понравится фанатам. Он также намекнул, что хоть сериал и закончится, сама история получит продолжение в другой форме. Режиссером шестого сезона стал Энтони Бирн, пишет сайт kp.ru.

Предположительно, под «другой формой» продюсеры подразумевают спин-офф, пишет НСН.

В 2018 году шоу «Острые козырьки» назвали лучшим британским сериалом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Главную роль сыграл актер Киллиан Мерфи. Сериал начал выходить в 2013 году. Сюжет в нем строится вокруг истории войн между преступными кланами Бирмингема в 1920-х годах, отмечает телеканал «360».

О том, что шестой сезон станет финальным, стало известно 18 января. Решение о завершении сериала может быть связано с пандемией, поскольку в 2019 году Найт заверял, что проект будет продлен минимум до седьмого сезона.

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