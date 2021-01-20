Названы способы сбросить вес без диет

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании перечислили способы, которые позволят быстрее сбросить вес без соблюдения специальных диет, пишет The Sun.

Так, врачи советуют в течение дня выполнять разные физические упражнения: приседать во время чистки зубов, отжиматься от стены во время рекламы при просмотре телевизора и бегать на месте во время приготовления чая. Утро следует начинать с 10-минутной прогулки.

Также следует ограничить употребление алкоголя, не пить кофе после полудня, чтобы лучше спать, а фруктовый сок и другие сладкие напитки заменить на воду, молоко или чай. То же самое следует сделать с молочным или белым шоколадом — заменить его на 70-процентный темный.

Чтобы не делать перекусов в течение дня, врачи советуют есть больше во время основного приема пищи, а чтобы избежать спонтанных трат на еду, следует составлять списки продуктов перед походом в магазин.

В списке советов также оказались совместные прогулки два раза в неделю с приятелями, поиск альтернативных способов получения положительных эмоций (кроме еды), например головоломки или разговоры с друзьями, а также проба новых овощей каждую неделю.

При этом врачи подчеркивают, что запрещать себе определенную еду не нужно: если что-то хочется съесть, то не нужно от этого отказываться, просто делать это нужно не торопясь.

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