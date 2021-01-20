В Сети появились первые отзывы на сериал «ВандаВижн» от Marvel

Первые отзывы зрителей на сериал от Marvel «ВандаВижн» появились на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes во вторник, 19 января.

Примечательно, что многие фанаты Marvel раскритиковали шоу, хотя критики хвалили проект. Зрители дали проекту 82% «свежести», а эксперты — 97%.

В целом зрители восприняли сериал неоднозначно. Одни сочли его разочаровывающим, другие же назвали неожиданно оригинальным.

«Крайне разочаровывающее шоу. Его содержание на 99% основано на ностальгическом трюке, воссоздающем тему старых ситкомов», — отметили пользователи.

Они добавили, что создатели большую часть времени на экране потратили на ерунду.

«Они взяли двух великих персонажей кинематографической вселенной Marvel и сделали их дураками», — приводит телеканал «360» еще один негативный отзыв.

Часть зрителей же, напротив, осталась довольны вышедшими сериями, как и ретро-стилем, в которых они сняты. Многие похвалили точное и успешное воссоздание ситкома в духе эпохи и связи с киновселенной Marvel.

«Потрясающе. Мы понятия не имеем, что происходит на самом деле. Маленькие проблески тайны — это здорово. Даже без отсылок к MCU получился бы отличный ситком», — писали в Сети.

Некоторые пользователи охарактеризовали шоу так: «Здорово, неожиданно, оригинально», «фантастическое шоу, никогда раньше в киновселенной Marvel ничего подобного не было». Многие отметили актерскую игру главных героев — Элизабет Олсен (Алая ведьма Ванда Максимофф) и Пола Беттани (андроид Вижн)

Первые серии проекта вышли на канале Disney+ 15 января. Всего в первом сезоне девять эпизодов.

В декабре сообщалось, что создатели «Черной Пантеры – 2» отказались искать замену умершему Чедвику Боузману — исполнителю главной роли. Создатели сиквела намерены сконцентрировать свое внимание на продолжении и развитии сюжетных линий других персонажей, которые присутствовали в первой части.