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Музей в Париже отправил на склад фигуру Трампа до инаугурации Байдена

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Музей Гревен в Париже, где собрана крупнейшая во Франции коллекция восковых фигур, отправил на склад изваяние действующего президента США Дональда Трампа, не дожидаясь инаугурации Джо Байдена.

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Восковую фигуру 45-го президента США отправили на секретный склад с сотнями единиц хранения, которые ранее были представлены в экспозиции музея. Ранее она стояла напротив фигуры французского лидера Эмманюэля Макрона, по соседству с президентом России Владимиром Путиным и королевой Великобритании Елизаветой II.

Сообщается, что один из скульпторов уже приступил к созданию фигуры Джо Байдена сразу после объявления о его победе на президентских выборах в ноябре 2020 года. На ее изготовление потребуется около двух месяцев, пишет Agence France-Presse.

Сотрудники музейной мастерской признались, что фигура Трампа была одной из самых проблемных, так как ее приходилось восстанавливать каждую неделю из-за большого потока желающих с ней сфотографироваться.

18 января сообщалось, что в Музее Лондона появилась гигантская надувная фигура Дональда Трампа, изображающая американского лидера ребенком в подгузнике с мобильным телефоном в руке. Воздушный шар присоединится к «протестной» коллекции, которая включает в себя объекты суфражистского движения начала XX века, борцов за экологию и свободу слова.

Инаугурация демократа запланирована на 20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск).

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