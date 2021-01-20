Юрист назвала основные причины наложения ареста на квартиру

Ведущий юрист компании Intellect Дарья Скудная перечислила наиболее частые причины наложения ареста на недвижимость, в том числе и на квартиру.

По словам эксперта, чаще всего такие меры применяются при рассмотрении дел о взыскании долгов по кредитному договору, который обеспечен залогом квартиры, или по семейным спорам о разделе совместно нажитого имущества. При этом если человек является индивидуальным предпринимателем, то долги по налогам могут взыскать без судебного разрешения на основании постановления налогового или таможенного органа.

Скудная уточнила, что под арестом объекта недвижимости подразумевается запрет распоряжения им, то есть собственник не сможет совершать с ним юридически значимые действия.

«Такой запрет сохраняется до тех пор, пока он не будет снят в установленном законом порядке. То есть, как правило, при наложении ареста на квартиру собственник сохраняет право пользования жилым помещением, проживания в нем, но не может им распоряжаться», — приводит ее слова «РИА Новости» в среду, 20 января.

Также эксперт отметила, что порядок снятия ареста с квартиры зависит от оснований его наложения. Например, если это было сделано судом в качестве обеспечительной меры, то необходимо обратиться в соответствующий суд с заявлением об отмене мер по обеспечению в связи с устранением обстоятельств, которые послужили основанием для их принятия.

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