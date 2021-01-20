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На МКАД произошло ДТП с двумя грузовиками

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Два грузовых автомобиля столкнулись на МКАД, сообщили в столичном Дептрансе в среду, 20 января.

«На 26 км внешней стороны МКАД в районе Липецкой улицы столкнулись 2 грузовых автомобиля», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что движение ограничено до одного правого ряда, длина затора составляет 1,2 км.

О пострадавших не сообщается.

19 января сообщалось, что в Индии грузовик наехал на рабочих, ночевавших на обочине дороги, жертвами происшествия стали 15 человек.

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