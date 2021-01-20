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Блинкен допустил неспособность Байдена повлиять на позицию ЕС по СП-2

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Кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен 19 января допустил неспособность избранного президента США Джо Байдена повлиять на позицию стран ЕС, которые заинтересованы в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2»

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«Знаю, что он (Байден) хотел бы, чтобы мы использовали все средства убеждения, которые у нас есть, чтобы убедить наших друзей и партнеров, включая Германию, не продвигать дальше (проект «Северный поток — 2»), — заявил Блинкен.

«Я решительно настроен на то, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить завершение (строительства) <…> Мы будем пытаться убедить их (партнеров в Европе) остановить его», — добавил он.

При этом Блинкен указал, что в случае, если эти попытки не принесут результата, Вашингтону следует рассмотреть возможность применения доступных инструментов санкционного давления, в частности тех, что может предоставить Конгресс, пишет ТАСС.

Во вторник Минфин США объявил о расширении санкций против Российской Федерации в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Под санкции попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Ограничения предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

В этот же день кандидат избранного президента США на пост министра финансов Джанет Йеллен пообещала в случае избрания пересмотреть режим санкций. В случае, если она и ее заместитель будут утверждены на свои посты, санкции будут исполняться стратегически и должным образом, подчеркнула она.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в нарушении норм международного права, а также принципов честной и свободной торговли. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти страны в ближайшее время рассмотрят дополнительные санкции против России.

«Северный поток — 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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