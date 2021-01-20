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Власти Германии продлили локдаун в стране до 14 февраля

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что власти страны приняли решение продлить режим ограничительных мер минимум до 14 февраля, вводятся дополнительные ограничения.

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По ее словам, введенные ранее меры показывают свою эффективность, однако выявленные новые мутации коронавируса «представляют угрозу» политике по борьбе с распространением инфекции.

«Поэтому мы сегодня еще раз провели переговоры и согласились ввести новые ограничения. Мы договорились, что все меры, которые были рассчитаны до 31 января, должны быть продлены до 14 февраля», — приводит слова Меркель Der Spiegel 19 января.

Она отметила, что локдаун в стране продлен «в качестве меры предосторожности и ради здоровья граждан, а также в интересах экономики и рынка труда».

Кроме того, немецкие власти продлили режим дистанционного обучения в школах и детских садах. Канцлер подчеркнула, что новый мутировавший коронавирус может представлять для подростков большую опасность, чем предыдущая версия.

Ранее в этот день в Германии ввели обязательное ношение медицинских масок в общественном транспорте и магазинах.

18 января издание Münchner Merkur сообщило, что в федеральной земле Бавария в Германии выявили ранее неизвестную мутацию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Германии на сегодняшний день зарегистрировано более 2 млн случаев коронавируса, скончались свыше 48 тыс. человек, выздоровели 1 716 200 пациентов.

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