Власти Германии продлили локдаун в стране до 14 февраля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что власти страны приняли решение продлить режим ограничительных мер минимум до 14 февраля, вводятся дополнительные ограничения.

По ее словам, введенные ранее меры показывают свою эффективность, однако выявленные новые мутации коронавируса «представляют угрозу» политике по борьбе с распространением инфекции.

«Поэтому мы сегодня еще раз провели переговоры и согласились ввести новые ограничения. Мы договорились, что все меры, которые были рассчитаны до 31 января, должны быть продлены до 14 февраля», — приводит слова Меркель Der Spiegel 19 января.

Она отметила, что локдаун в стране продлен «в качестве меры предосторожности и ради здоровья граждан, а также в интересах экономики и рынка труда».

Кроме того, немецкие власти продлили режим дистанционного обучения в школах и детских садах. Канцлер подчеркнула, что новый мутировавший коронавирус может представлять для подростков большую опасность, чем предыдущая версия.

Ранее в этот день в Германии ввели обязательное ношение медицинских масок в общественном транспорте и магазинах.

18 января издание Münchner Merkur сообщило, что в федеральной земле Бавария в Германии выявили ранее неизвестную мутацию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Германии на сегодняшний день зарегистрировано более 2 млн случаев коронавируса, скончались свыше 48 тыс. человек, выздоровели 1 716 200 пациентов.