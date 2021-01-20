Лукашенко принял участие в крещенских купаниях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко окунулся в ледяную прорубь на крещенских купаниях. Видеоролик опубликован 19 января в Telegram-канале «Пул Первого».

Политик сначала наколол дров и сходил в баню. После этого белорусский лидер в белой длинной рубашке направился к проруби. Все это время его сопровождал лающий белый шпиц по кличке Умка.

Лукашенко окунулся три раза, затем произнес религиозное обращение за упокой почетного патриаршего экзарха всея Белоруссии Филарета, скончавшегося на прошлой неделе, а также пожелал долгой жизни отцу Федору, который «рубашку сшил».

Ранее в этот день пресс-служба Кремля опубликовала фото и видео президента России Владимира Путина, который принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье.