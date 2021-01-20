Блинкен назвал неприемлемой покупку Турцией российских С-400

Покупка Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 является неприемлемой, заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен.

Кроме того, он заявил в необходимости рассмотреть целесообразность введения дополнительных санкций против Анкары.

«Надо взглянуть на то, какое влияние оказали существующие санкции, и определить, нужно ли делать что-то дополнительно», — сказал он в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США во вторник, 19 января.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами. Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией американских систем.

Вашингтон исключил Турцию из совместной программы про производству истребителей F-35 и ввел санкции в отношении турецких чиновников и учреждений, которые ответственны за покупку С-400. Анкара заявила, что не будет поддаваться на санкционное давление Вашингтона, и не отказалась от С-400.

15 января стало известно, что Анкара и Москва в конце января обсудят вопрос о поставках в Турцию второго комплекта С-400.