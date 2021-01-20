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В Бурятии предлагают добавить в закон о животных право умерщвлять агрессивных особей

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В Бурятии считают необходимым внести изменения в федеральный закон об ответственном обращении с животными. В управление ветеринарии республики «Известиям» сообщили, что предлагают умерщвлять гуманными методами агрессивных особей, а также родившихся и выросших в условиях улицы — сейчас закон предусматривает содержание таких животных в приюте пожизненно.

Власти республики также считают необходимым разработать и утвердить положения о проведении оценки численности бездомных животных, подлежащих отлову, с учетом специфических условий регионов, а также создать единую информационную систему для ведения учета животных, нормативные правовые акты на федеральном уровне по определению агрессивности животных без владельцев.

Ранее «Известия» писали об обвинениях зоозащитников в адрес властей региона. По словам активистов, в регионе отказываются исполнять закон и убивают животных, прикрываясь карантином по бешенству.

Как прокомментировали в управлении ветеринарии республики Бурятия, с 2017 года из-за бешенства пришлось умертвить только пять собак. Карантин же был введён после того, как 24 декабря 2020 года лабораторно был подтвержден диагноз «бешенство» у трупа лисицы, обнаруженной на участке автомобильной дороги в поселке Восточный Улан-Удэ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дог-контент: Генпрокуратуру просят проверить действия властей Улан-Удэ

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