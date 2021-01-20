Аналитики спрогнозировали подорожание ноутбуков на 6-8% за полгода

В ближайшие полгода дефицит ноутбуков сохранится, а цены на лэптопы вырастут, спрогнозировали «Известиям» аналитики и участники рынка.

В первом полугодии 2021 года стоимость ноутбуков вырастет примерно на 6–8% из-за роста себестоимости их производства и продолжающегося дефицита, считает Эльдар Муртазин. В 2020 году цены на них уже увеличились примерно на 33%, отметил аналитик.

Рост цен на лэптопы обусловлен превышением спроса над предложением и девальвацией рубля, пояснил генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко. По его прогнозу, глобальный дефицит компонентов сохранится по крайней мере в первом полугодии 2021-го.

При положительном сценарии развития ситуации с пандемией цены на ноутбуки могут снизиться, но не раньше лета этого года, считает директор по развитию бизнеса персональных систем Lenovo в России Ирина Кукина. По ее словам, для этого необходим возврат к прежним условиям работы фабрик, снижение спроса и большой объем товарных остатков на складах.

В 2020 году россияне приобрели 3,1 млн ноутбуков на сумму около 140 млн рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо». Это оценка по рынку в целом, а не только продажи ритейлера. Реализация ноутбуков выросла на 30% в штучном выражении и на 55% в денежном в сравнении с 2019 годом.

Схожие оценки у «Связного»: в прошлом году реализовано 3,4 млн ноутбуков на 156,1 млн рублей по всей стране. Ритейлеры на продаже переносных компьютеров выручили на 58% больше, чем годом ранее, добавили в компании. Там отметили, что во время пандемии многие граждане перешли на удаленную работу и учебу, в связи с чем возросла потребность в количестве гаджетов на семью.

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Мало покажется: ноутбукам спрогнозировали подорожание на 6-8% за полгода