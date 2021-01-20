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Ситуацию со сгоревшим аварийным бараком проверят в Рязанской области

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Следственное управление СКР по Рязанской области проводит проверку по факту пожара в cеле Новоселки Рязанского района. В декабре 2020 года там полностью сгорел дом 1950 года постройки.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Без жилья остались шесть человек. Более пяти лет люди добивались расселения из аварийного барака, однако чиновники не реагировали, передает РИА «7 новостей».

«С учетом собранных материалов будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц администрации поселения и других органов местной власти, в том числе в части обеспечения безопасных условий проживания жителей указанного дома», — говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Ранее в Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шестилетней девочки во время пожара. Причиной возгорания стала неисправность печи. Пожар произошел в одном из поселков Нижнеудинского района вечером 13 января. Установлено, что ребенок находился дома без присмотра, пока родители были на работе.

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