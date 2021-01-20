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Солисты Мариинки выступят на открытии Шаляпинского фестиваля в Казани

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В Казани 1 февраля начнется XXXIX Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина. В Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля покажут оперу «Паяцы» Руджеро Леонкавалло, которую последний раз ставили в городе в 1973 году.

Обсуждается возможность ввода спектакля «Паяцы» в репертуар. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заведующая литературной частью театра Жанна Мельникова.

На открытии фестиваля в главных партиях выступят солисты Мариинского театра Ахмед Агади, Евгения Муравьева, Роман Бурденко и Владислав Куприянов, а также солист Михайловского театра Дамир Закиров. Итальянский дирижер Марко Боэми встанет за дирижерский пульт во время оперного форума несколько раз, включая открытие.

Как стало известно в декабре, Красноярский театр оперы и балета поставил оперу о 1990-х. Зрители увидели возрождение утраченного произведения Александра Бородина «Богатыри», но с новым текстом. Оперу-фарс о лжебогатырстве сыграли заключенные, а их — артисты оперной труппы, оркестра и хора. В новой трактовке сохраняются персонажи, но тема рассматривается остросатирически на материале событий, происходящих в нашей стране в 90-е годы XX века.

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