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Трамп в прощальной речи вновь осудил штурм Капитолия

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Уходящий президент США Дональд Трамп в своей прощальной речи снова осудил штурм Капитолия своими сторонниками 6 января. Видеообращение было опубликовано 19 января на странице Белого дома на YouTube.

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«Все американцы были в ужасе из-за нападения на наш Капитолий. Политическое насилие — это нападение на все, что мы ценим как американцы. Его никогда нельзя терпеть», — отметил Трамп.

При этом он подчеркнул, что начатое им политическое движение находится еще только в начале своего пути.

6 января в здание конгресса США в Вашингтоне ворвались сторонники Трампа. Там сенаторы утверждали результаты президентских выборов.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В тот день в здание Капитолия проникли как минимум 300 человек. В связи с событиями в Вашингтоне ФБР возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям может стать лишение свободы до 20 лет.

После беспорядков палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

Верхняя палата конгресса планирует рассмотреть импичмент Трампа после инаугурации избранного лидера страны Джо Байдена, 20 января. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

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