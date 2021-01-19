Взносы на капремонт жилья в Вологодской области выросли на 3,8%

В Вологодской области с 1 января на 3,8% повысили взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Соответствующее постановление утвердило правительство региона.

Размер минимального взноса на капитальный ремонт в домах без лифтов вырос на 26 копеек и составит 8,40 рубля за квадратный метр. Жильцам, которые пользуются лифтами, придется платить за квадратный метр на 30 копеек больше, чем раньше. Для них взнос установлен в размере 10 рублей, сообщает ИА FlashNord.

«Льготы отдельным категориям граждан — тем, кому предусмотрены, будут сохранены», — отметил начальник департамента строительства области Дмитрий Буслаев.

Ранее Госдума приняла проект закона об использовании механизма комплексного развития территорий (КРТ), который освобождает жителей домов под снос от уплаты взносов на капитальный ремонт, в окончательном третьем чтении. Документ опубликован 23 декабря в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента. В новой редакции закона стало больше норм, направленных на защиту прав граждан.