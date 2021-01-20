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В ЕС усилили контроль за процессом вакцинации препаратом Pfizer/BioNtech

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После фиксации летальный исходов и побочных эффектов у пациентов, привившихся вакциной от Pfizer/BioNtech, в Евросоюзе не изменили стратегию по вакцинации населения. Однако, как сообщили «Известиям» в Еврокомиссии (ЕК), для наблюдения за прививочной кампанией был усилен контроль.

— Мы продолжаем отслеживать эту ситуацию вместе с Европейским агентством по лекарствам (EMA). Для этого были введены очень строгие меры контроля. ЕК всегда подчеркивала, что эффективность, безопасность и качество вакцин имеют решающее значение, в том числе для укрепления доверия европейских граждан, — подчеркнули в ЕК.

В ЕМА «Известиям» заявили, что после исследования 13 летальных исходов в Норвегии после вакцинации, выяснилось, что все они люди преклонного возраста (80+) с сопутствующими тяжелыми заболевания. Вакцину Pfizer/BioNtech в агентстве назвали по-прежнему эффективной.

Тем не менее сам поставщик недавно заявило временном сокращении поставок в ЕС в связи с необходимостью нарастить производственные мощности. Несколько европейских государств назвали ситуацию неприемлемой. Канцлер Австрии Себастьян Курц и вовсе заявил, что вместе с Данией и Грецией страна будет настаивать на одобрении Европейским агентством по лекарствам (ЕМА) другой вакцины — от AstraZeneca, ведь в нынешней ситуации каждая неделя на счету.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Укол в спину: поставил ли Pfizer под угрозу вакцинацию в ЕС

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