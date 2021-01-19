Скончался бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов

Бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, дипломат Борис Пастухов скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщил член центрального совета организации «Воспитанники комсомола — Мое Отечество» Виталий Арсентьев во вторник, 19 января.

«Сегодня во второй половине в Москве в больнице после тяжелой болезни скончался Пастухов Борис Николаевич <…> Глубоко и неутешно скорбим... Всех нас — его друзей, воспитанников. товарищей и коллег потрясло это известие», — написал он в Facebook.

Арсентьев выразил соболезнования родным и близким государственного деятеля.

Борис Пастухов родился в 1933 году в Москве. С 1977 по 1982 год занимал пост первого секретаря центрального комитета ВЛКСМ, а с 1982 по 1986 год был председателем Госкомитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

В 1986 году Пастухов стал послом СССР в Дании, а с 1989 по 1992 год возглавлял посольство в Афганистане. После он четыре года занимал пост замминистра иностранных дел. Кроме того, Пастухов занимал пост министра по делам СНГ.