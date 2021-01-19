Два новых детских сада открылись в Нижнем Тагиле

Во вторник, 19 января, в Нижнем Тагиле начали работу детсады № 210 и № 211 на Гальянке, сообщает пресс-служба администрации города. Учреждение на Уральском проспекте, 93 является уникальным, там сформированы четыре группы, две из которых разновозрастные, отметила директор МАДОУ «Радость» Елена Городилова. В детском саду на улице Удовенко, 4 будет восемь групп, две из них ясельные.

Кроме того, после лицензирования откроется третий детсад на Уральском проспекте, 32. Все объекты построены в рамках национальной программы «Демография», передает Tagilcity.ru. Также в городе выбраны площадки для строительства еще трех детских садов и школы.

Напомним, мэрия Нижнего Тагила в 2021 году планирует потратить на детские сады, школы и дополнительное образование более 7 млрд рублей. На 200 млн рублей будут увеличены траты из городского бюджета на детские сады. Запланированная сумма составляет 2,7 млрд рублей. В эту сумму входят бесплатное питание, содержание образовательного процесса, зарплаты педагогического состава и иного персонала.