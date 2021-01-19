В Испании совершили трансфер футболиста Барраля за криптовалюту

Мадридский клуб третьей испанской лиги «Интернасьонал» приобрел бывшего нападающего «Реала» Давида Барраля. Трансфер войдет в историю футбола, поскольку стал первым, расчеты по которому осуществлялись в криптовалюте. Об этом клуб написал на своей странице в Twitter.

Стоимость трансфера не разглашается.

37-летний форвард подписал контракт до лета 2021 года, отмечает РЕН ТВ.

Барраль является воспитанником «Реала», за который так ни разу и не сыграл. Спортсмен сменил около десятка команд, среди которых «Фуэнлабрада», «Леванте», «Гранада» и «Кадис».

Это уже не первое приобретение футболиста за биткоины. В январе 2018 года турецкий любительский клуб «Харунустаспор» расплатился за покупку игрока криптовалютой, отмечает газета «Спорт-Экспресс». Омера Фарука Кироглу купили за 0,0524 биткоина (14,3 тыс. рублей по нынешнему курсу) и 2,5 тыс. турецких лир (24,7 тыс. рублей по нынешнему курсу).