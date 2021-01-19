Путин и президент Боливии обсудили борьбу с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Боливии Луисом Арсе сотрудничество по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля во вторник, 19 января.

«Подчеркнута важность достигнутых в декабре 2020 года договоренностей о поставках в Боливию российского препарата «Спутник V» и условлено о продолжении тесного взаимодействия на этом направлении», — сказано в сообщении.

Также были обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-боливийских отношений в других отраслях.

15 января замминистра внешней торговли и интеграции Боливии Бенхамин Бланко Ферри рассказал, что первые партии российской вакцины «Спутник V» прибудут в страну 25–31 января. Первые дозы будут предназначены для работников здравоохранения.

За день до этого пресс-секретарь президента Боливии Хорхе Рихтер, сообщил, что глава государства вакцинируется российским препаратом в числе первых. Власти страны подписали контракт о поставках 5,2 млн доз российского препарата для вакцинации 2,6 млн человек.

6 января власти Боливии объявили о регистрации вакцины «Спутник V» на основе российских данных клинических исследований.

Одобрение Государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения (AGEMED) было получено без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Боливии на основе результатов третьей фазы клинических исследований в России.

4 января бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что «грязная информационная война» против российской вакцины ставит под угрозу право народа на жизнь и здоровье.