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Путин и президент Боливии обсудили борьбу с коронавирусом

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Российский лидер Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Боливии Луисом Арсе сотрудничество по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля во вторник, 19 января.

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«Подчеркнута важность достигнутых в декабре 2020 года договоренностей о поставках в Боливию российского препарата «Спутник V» и условлено о продолжении тесного взаимодействия на этом направлении», — сказано в сообщении.

Также были обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-боливийских отношений в других отраслях.

15 января замминистра внешней торговли и интеграции Боливии Бенхамин Бланко Ферри рассказал, что первые партии российской вакцины «Спутник V» прибудут в страну 25–31 января. Первые дозы будут предназначены для работников здравоохранения.

За день до этого пресс-секретарь президента Боливии Хорхе Рихтер, сообщил, что глава государства вакцинируется российским препаратом в числе первых. Власти страны подписали контракт о поставках 5,2 млн доз российского препарата для вакцинации 2,6 млн человек.

6 января власти Боливии объявили о регистрации вакцины «Спутник V» на основе российских данных клинических исследований.

Одобрение Государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения (AGEMED) было получено без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Боливии на основе результатов третьей фазы клинических исследований в России.

4 января бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что «грязная информационная война» против российской вакцины ставит под угрозу право народа на жизнь и здоровье.

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