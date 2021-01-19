Госдеп опроверг факт жалобы на отключение связи в генконсульстве РФ

Российские дипломаты не информировали США об отключении телефонных линий в генконсульстве в Нью-Йорке и не запрашивали помощи ведомства. Об этом 19 января сообщил представитель Госдепа США.

«Российские власти не информировали Госдепартамент и не запрашивали нашего содействия в связи с какими бы то ни было проблемами, касающимися работы телефонных линий в их консульстве в Нью-Йорке», — передает ТАСС.

Ранее во вторник стало известно, что США отключили телефонные линии консульства России в Нью-Йорке, связи нет уже более суток.

Также отмечались периодические перебои с интернетом.

В связи с этим посетителям рекомендовали обращаться по интересующим вопросам по электронной почте. Как отметил консул Алексей Топольский у российский диаспоры в связи с отключением телефонной связи в генконсульстве России в Нью-Йорке возникают огромные проблемы. Кроме того, консульство не может пользоваться связью по служебной необходимости.