В Крыму замерз самый высокий водопад полуострова

Водопад Учан-Су в Крыму, который считается самым высоким на полуострове, обледенел. Видео с замерзшим водопадом опубликовано в Telegram-канале «Крым 24».

На кадрах видно, что склон Учан-Су покрылся слоем льда, а на скале образовались сосульки. Водопад замерз из-за вторжения на полуостров арктического холодного воздуха, однако, уже через несколько дней ожидается потепление, и он может оттаять.

Водопад Учан-Су («летящая вода») расположен в шести километрах к западу от Ялты. Его высота составляет 98,5 метров.

Ранее, в январе 2019 года, из-за сильных морозов замерз Ниагарский водопад. Отмечается, что температура воздуха в тот момент опустилась до -25 градусов.