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Рубль вырос к доллару и евро
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Рубль вырос к доллару и евро

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Рубль повышается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московский биржи во вторник, 19 января.

Рубль вверх: в 2021-м нацвалюте прописали укрепление
Однако реализация санкционных угроз может ее ослабить, предупреждают аналитики

В частности, курс доллара расчетами «завтра» на 22:11 мск снижался на 36 копеек, до 73,63 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 89,25 рубля.

На фоне слабеющего доллара рынок нефти отыгрывает почти 2%, смесь марки Brent подорожала до $55,9 за баррель.

На прошлой неделе стало известно, что Bank of America ожидает укрепления рубля до 68 рублей за доллар к концу 2021 года.

Журнал The Economist 13 января назвал рубль самой недооцененной мировой валютой в соответствии с «индексом бигмака».

10 января директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко предположил, что в 2021 году курс доллара будет колебаться в районе 70–80 рублей, курс евро — 82–92 рубля.

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