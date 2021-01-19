Армия Израиля засекла пуск снаряда со стороны сектора Газа

Один снаряд выпущен из сектора Газа в сторону Израиля. Об этом во вторник, 19 января, говорится в сообщении израильской армии в Twitter.

«Некоторое время назад из сектора Газа по территории Израиля был выпущен снаряд», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, в результате пуска снаряда сработал сигнал тревоги на открытой местности.

25 декабря палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории. Их перехватила система противоракетной обороны ПРО «Железный купол».

Израиль ответил на ракетные запуски ХАМАС ударом по палестинским военным объектам. В заявлении израильской армии отмечалось, что последний «будет нести ответственность за весь террор, исходящий из Газы».