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Российский флот оборудовали безопасными роботами-саперами «Уран-6»

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Российский военно-морской флот оснастили боевыми роботами-саперами «Уран-6», рассказали «Известиям» 19 января источники в Министерстве обороны.

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Все инженерные полки оборудовали мобильными робототехническими комплексами, которые займутся очисткой побережья и суши от мин. В случае необходимости их можно будет придавать также соединениям морской пехоты.

«Уран-6» неспособен действовать автономно, он управляется дистанционно по радиосвязи. При этом оператор может находиться на расстоянии до 800 м от робота, что обеспечивает защиту личного состава от опасностей, связанных с разминированием.

«Робот, скорее всего, сможет действовать на мелких глубинах у побережья — обнаруживать мины, устанавливать обозначающие их буйки и уничтожать взрывоопасные предметы. <...> Наш флот действует в районе Сирии, возможно, будет работать и в других регионах. Да и российское побережье необходимо защищать. Конечно, тральщики или самолеты не смогут незаметно поставить на нем мины, но малогабаритные боеприпасы могут разместить подводные диверсанты. В этом случае робот тоже будет полезен», — отметил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

Разработка нового роботехнического комплекса стартовала еще в начале 2010-х годов,а уже в 2014-м тестовый «Уран-6» направили на войсковые испытания в Чечню и Ингушетию. Роботы также с успехом использовали для разминирования в Сирии, Нагорном Карабахе и Чечне.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий».

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