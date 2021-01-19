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Консульство в Нью-Йорке прокомментировало отключение телефонной связи

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У российской диаспоры возникают огромные проблемы из-за отключения телефонных линий в генконсульстве России в Нью-Йорке. Об этом 19 января заявил консул Алексей Топольский.

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«Речь идет не об одной, двух, трех, а о нескольких десятках телефонных линий, которые были, по сути, отрезаны от связи единомоментно», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как подчеркнул Топольский, члены российской диаспоры, проживающей в консульском округе, просто не могут связаться с консульством, а также назначить дату визита по интересующим их вопросам.

Кроме этого, дипмиссия не может пользоваться связью по служебной необходимости. Американская сторона, в свою очередь, пока не смогла устранить «некие технические проблемы», из-за которых якобы была отключена телефонная связь.

Топольский добавил, что консульству хотелось бы, чтобы связь установили в ближайшее время.

О том, что американская сторона отключила телефонные линии консульству России в Нью-Йорке и связи нет уже более суток, стало известно ранее во вторник. Кроме того, сообщалось о периодических перебоях с интернетом. Посетителям рекомендовали обращаться по интересующим вопросам по электронной почте.

Как сообщили в дипмиссии, ранее такой ситуации не возникало.

19 декабря стало известно о закрытии двух консульств США во Владивостоке и Екатеринбурге. По информации Госдепартамента, решение было принято для оптимизации работы американской дипмиссии в России.

Никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в США, не планируется, подчеркнул глава ведомства Майк Помпео.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения США и России не станут хуже после возможного закрытия двух американских консульств в Екатеринбурге и Владивостоке.

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