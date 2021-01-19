США ввели санкции в отношении трубоукладчика «Северного потока – 2»

Вашингтон расширил санкции против России в рамках федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В «черный список» попал трубоукладчик «Северного потока – 2» «Фортуна». Об этом сообщается на сайте Минфина США во вторник, 19 января.

Также рестрикции распространили на компанию «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».

Накануне СМИ сообщили, что американское правительство США собирается ввести ограничения против трубоукладчика СП-2.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG отказался комментировать потенциальное влияние санкций на баржу «Фортуна».

В Кремле заявили, что предпринимают шаги для последовательного завершения проекта вопреки незаконным санкциям США.

Швейцарская компания Zurich Insurance Group заявила о планах по прекращению оказания услуг по страхованию работ, касающихся строительства российского трубопровода из-за ограничений.

Кроме того, СМИ сообщили, что германский концерн Bilfinger Se отказался от участия в строительстве газопровода из-за возможных санкций США.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.