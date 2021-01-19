Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Глава ЦРУ Хаспел объявила об отставке
Общество
В Москве установили уровень прожиточного минимума на 2021 год
Мир
Армия Израиля засекла пуск снаряда со стороны сектора Газа
Мир
Минздрав Турции обсудил с послом России сотрудничество по «Спутнику V»
Общество
Данные об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» озвучат в феврале
Общество
Компания Qualcomm показала новый мобильный процессор Snapdragon 870
Авто
Правительство предложило повысить утильсбор на автомобили в России
Общество
В Думе обсудят запрет на услуги суррогатных матерей для иностранцев
Экономика
Новые продукты банков будут тестировать на безопасность для клиентов

США ввели санкции в отношении трубоукладчика «Северного потока – 2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон расширил санкции против России в рамках федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В «черный список» попал трубоукладчик «Северного потока – 2» «Фортуна». Об этом сообщается на сайте Минфина США во вторник, 19 января.

Трубный год: что будет с «Северным потоком – 2» в 2021-м
Газопровод может столкнуться с трудностями и после запуска в эксплуатацию

Также рестрикции распространили на компанию «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».

Накануне СМИ сообщили, что американское правительство США собирается ввести ограничения против трубоукладчика СП-2.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG отказался комментировать потенциальное влияние санкций на баржу «Фортуна».

В Кремле заявили, что предпринимают шаги для последовательного завершения проекта вопреки незаконным санкциям США.

Швейцарская компания Zurich Insurance Group заявила о планах по прекращению оказания услуг по страхованию работ, касающихся строительства российского трубопровода из-за ограничений.

Кроме того, СМИ сообщили, что германский концерн Bilfinger Se отказался от участия в строительстве газопровода из-за возможных санкций США.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021