Льготный режим работы парковок продлили в Казани

В Казани льготный режим работы городских парковок продлили до 30 апреля 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

До этого сообщалось, что такая мера будет действовать до 31 января. Таким образом планировалось помочь предприятиям малого и среднего бизнеса, которые оказывают услуги населению. Об этом пишет Inkazan.ru.

Согласно условиям льготного режима, платный период длится с 7 до 18 часов по будним дням. В остальное время за пользование парковками не нужно перечислять деньги.