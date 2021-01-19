Лидер республиканцев обвинил Трампа в провоцировании беспорядков

Президент Дональд Трамп виновен в беспорядках, произошедших 6 января в Вашингтоне. Об этом во вторник, 19 января, заявил лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл в ходе выступления на заседании верхней палаты законодательного органа.

«Толпе внушили ложь. Люди были спровоцированы президентом [США Дональдом Трампом] и другими влиятельными людьми», — цитирует его The Hill.

Также Макконнелл обвинил протестующих, которые ворвались в здание Капитолия, в попытке «использовать страх и насилие, чтобы остановить заседание <...>, которое им было неугодно».

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампу за «подстрекательство к мятежу». Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте главы Белого дома, документ направлен в сенат.

Верхняя палата конгресса планирует рассмотреть импичмент Трампа после инаугурации избранного лидера страны Джо Байдена, 20 января. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января, его инаугурация запланирована на 20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск).