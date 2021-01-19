В Минцифры назвали сроки ликвидации Россвязи и Роспечати

Ликвидация Федерального агентства связи (Россвязь) и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) завершится до 30 июня 2021 года. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе Минцифры.

«Все полномочия и функционал агентств полностью перейдут в Минцифры. Кадровые и другие решения пока не приняты, проводятся консультации с правительством РФ, Минфином и Минтрудом», — указал представитель ведомства.

Минцифры является ответственным органом за проведение ликвидационных мероприятий, напомнили в ведомстве. Комиссии по ликвидации возглавляют заместители руководителей Россвязи и Роспечати — Сергей Чебаков и Надежда Кожебаткина.

Снижения объемов финансирования при этом не планируется, добавили в министерстве.

О предстоящей масштабной реформе госуправления председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил 16 ноября 2020-го. В день анонсирования изменений «Известия» первыми узнали об упразднении Россвязи и Роспечати, дублирующих функции Минцифры.

18 января глава кабмина в ходе совещания с вице-премьерами объявил, что реформа госаппарата исключит конструкции, которые увеличивают административные издержки и размывают ответственность за принятые решения, что позволит быстрее выполнять задачи по достижению национальных целей развития. По словам главы кабмина, за счет имеющихся вакансий в министерствах и ведомствах будут сокращены свыше 32 тыс. штатных единиц, в том числе более 30 заместителей руководителей федеральных органов. При этом фонд оплаты труда останется без изменений.

По новым требованиям численность структурных подразделений в министерствах должна составлять не меньше 40 человек, служб и агентств — не менее 25.

Планка в самостоятельных отделах будет минимум 10 сотрудников, а в отделах при департаментах или управлениях — пять. Между тем для обеспечивающих подразделений, наоборот, устанавливается верхний предел: там должны работать не более 30% от общего числа сотрудников.