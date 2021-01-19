Часть водохранилища в Приангарье вернули в собственность государства

Часть акватории Усть-Илимского водохранилища в Иркутской области вернули в собственность государства. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Ранее ведомство провело проверку, которая показала, что органы местного самоуправления предоставили в аренду лодочному кооперативу участок, включающий часть акватории водохранилища. Площадь составила 0,19 га, уточняет ИА IrkutskMedia.

В прокуратуре отмечают, что водохранилище является федеральной собственностью, поэтому муниципалитет не имел права сдавать его в аренду или распоряжаться каким-либо другим способом.

Надзорное ведомство обратилась в суд с требованием признать незаконным договор аренды и постановку участка на кадастровый учет, а также обязать Енисейское бассейновое управление Росводресурсов уточнить границу водохранилища.

Требования были удовлетворены. Участок возвращен в собственность государства.