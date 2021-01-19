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В Москве установили уровень прожиточного минимума на 2021 год

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об установлении прожиточного минимума в столице на 2021 год. Соответствующий документ опубликован во вторник, 19 января, на официальном сайте градоначальника.

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«Установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2021 год: в расчете на душу населения — 18 029 рублей, для трудоспособного населения — 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей, для детей — 15 582 рубля», — говорится в тексте документа.

Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

9 января сообщалось, что размер прожиточного минимума в России на 2021 год составит 11 653 рубля. Как уточнялось, соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Для трудоспособного населения он будет составлять 12 792 рубля, для детей — 11 303 рубля, а для пенсионеров — 10 022 рубля.

С нового года был увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Его размер составил 12 792 рубля.

23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что МРОТ необходимо по мере возможности повышать. Тогда глава государства также напомнил о том, что недавно минимальный размер оплаты труда был приравнен к прожиточному минимуму.

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