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Кандидат на пост главы минфина США пообещала пересмотреть режим санкций

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Кандидат избранного президента США на пост министра финансов Джанет Йеллен пообещала в случае избрания пересмотреть режим санкций. Об этом во вторник, 19 января, пишет Reuters.

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По словам Йеллен, если она и ее заместитель будут утверждены на свои посты, санкции будут исполняться стратегически и должным образом.

Во вторник минфин США объявил о расширении санкций против Российской Федерации в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Под санкции попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Ограничения предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

21 декабря 2020 года министерство торговли США ввело санкции против 41 российской и 58 китайских организаций. В список попали структуры, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с вооруженными силами двух стран. Включение в перечень означает, что предприятия не смогут приобретать ряд американских товаров и технологий.

Ограничения коснутся, в частности, «Рособоронэкспорта», госкорпорации «Ростех», РКЦ «Прогресс», Минобороны РФ, Службы внешней разведки, а также девяти предприятий российской авиапромышленности.

О намерении Джо Байдена выдвинуть бывшую главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов стало известно в ноябре. В случае одобрения кандидатуры сенатом США Йеллен станет первой женщиной на этой должности.

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