В BMW рассказали о планах производства в России

Около половины представленных в России моделей BMW произведены локально, однако этот показатель постепенно снижается. Если события будут развиваться по самому плохому сценарию, баварская марка может свернуть производство в России. Об этом 19 января сообщает корреспондент «Известий» со ссылкой на представителей немецкого бренда.

В BMW считают, что в будущем для премиальных брендов будет не так много возможностей, позволяющих инвестировать в локализацию, оставаясь в плюсе.

«Стоимость локализованных автомобилей из-за потери различных субсидий со стороны государства растет — и для нас, и для клиента. В итоге клиенты покупают импортированные автомобили», — рассказал глава российского офиса BMW Штефан Тойхерт.

Если события будут развиваться по самому плохому сценарию, велика вероятность, что баварская марка может свернуть производство в России, оставив только импорт.

«Чтобы полностью компенсировать падение рубля, мы должны были бы поднять цену наших машин на 40%», — признались в пресс-службе российского офиса BMW. Но даже при такой расстановке сил автомобили немецкой марки стоят в России на 20–40% дешевле, чем на других рынках.

Еще один фактор, мешающий развитию баварской марки в России — балльная система оценки уровня локализации и дифференциации субсидий.

Максимальный уровень локализации, на который могут пойти в BMW, — это сварка и окраска кузовов, однако для выгодной работы этого недостаточно.

«Чтобы локализация была выгодной, нужен большой объем производства одной модели — 20–30 тыс. в год. А у нас всего за год продано 42 тыс. машин, причем со всей модельной линейки», — раскрыл карты глава российского офиса BMW Штефан Тойхерт.

Напомним, сейчас БМВ собирает свои автомобили для российского рынка на площадке предприятия «Автотор» в Калининграде. С этого конвейера сходят такие модели, как BMW 5-й серии, BMW 7-й серии, а также кроссоверы X1, X3, X4, X5, X6 и X7.

12 ноября сообщалось, что BMW представила новый электрический кроссовер iX.